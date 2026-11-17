Była królowa Danii, 86-letnia Małgorzata II, żyje, pomimo błędnej informacji o jej śmierci, którą w miniony piątek opublikowała duńska stacja telewizyjna TV2 Fyn.

W podtytule błędnie opublikowanego nekrologu napisano, że „Dania straciła królową”, która przez całe życie jednoczyła regiony i pokolenia. Tekst pozostawał na stronie internetowej do rana w poniedziałek 16 listopada, po czym został usunięty.

Redaktor naczelny TV2 Fyn, Thomas Funding, nazwał ten incydent „nieprzyjemną pomyłką” i wyjaśnił, że materiał trafił do sieci bez odpowiedniej weryfikacji ze strony redakcji. Jak powiedział, publikacja nie pojawiła się na stronie głównej serwisu, dlatego zdążyło ją przeczytać zaledwie 37 czytelników. Obecnie redakcja bada przyczyny awarii technicznej lub błędu ludzkiego.

Królowa Małgorzata II, która w styczniu 2024 roku zrzekła się tronu na rzecz swojego syna Fryderyka X, pomimo problemów zdrowotnych związanych z wiekiem nadal pełni funkcje reprezentacyjne — ostatni raz pojawiła się publicznie 3 listopada podczas ceremonii wręczenia nagrody Ebbe Munk w pałacu Fredensborg.

Informację tę podaje magazyn „Hello!”.

6 września 86-letnia była królowa Danii Małgorzata została przyjęta do szpitala Rigshospitalet w Kopenhadze. Stwierdzono u niej nagromadzenie krwi w okolicy stawu biodrowego, a także łagodne odwodnienie.

Wcześniej informowaliśmy, że królowa Danii Małgorzata II została hospitalizowana z powodu problemów z sercem.

Małgorzata II, zgodnie z zaleceniem lekarzy, postanowiła rzucić palenie, które rozpoczęła w wieku 17 lat.

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