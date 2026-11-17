45-летний соучредитель Telegram Николай Дуров впервые женился. Его избранницей стала 34-летняя Александра, специалист по Китаю и международной геополитике, а у пары родился сын, сообщает российское издание «База».

По информации издания, брак был зарегистрирован в генеральном консульстве России в Дубае. Жена Дурова родом из Челябинска, имеет филологическое образование и специализируется на Китае и международных отношениях. Она свободно владеет китайским и английским языками, а также изучает французский и испанский.

В своём резюме Александра отмечала, что работала ассистенткой-переводчицей генерального консула России в Шанхае. Ещё во время учёбы в Челябинском государственном университете она принимала участие в международной научной конференции в Шанхае. Тема её доклада касалась геополитических интересов Китая, России и США в Центральной Азии.

Николай Дуров — математик и программист, который вместе с братом Павлом создал Telegram. Он разработал протокол MTProto, лежащий в основе технической работы мессенджера. Дуров трижды завоевывал золотые медали Международной математической олимпиады и дважды становился чемпионом мира по программированию.

В отличие от младшего брата Павла, который публично представляет Telegram и отвечает за развитие бизнеса, Николай ведет закрытый образ жизни, редко появляется на мероприятиях и почти не дает интервью. Он сосредоточен преимущественно на технической части проекта.

Напомним, Иордания заблокировала Telegram на фоне нападения на церковь в Караке.

До этого Испания почти заблокировала Telegram из-за пиратства.

Австралия подала в суд на Telegram из-за террористического контента.

Читай нас в