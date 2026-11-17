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45-річний співзасновник Telegram Микола Дуров уперше одружився. Його обраницею стала 34-річна Александра, фахівчиня з Китаю та міжнародної геополітики, а в пари народився син, повідомляє російське видання «База».

За інформацією видання, шлюб зареєстрували в генеральному консульстві Росії в Дубаї. Дружина Дурова родом із Челябінська, має філологічну освіту та спеціалізується на Китаї й міжнародних відносинах. Вона вільно володіє китайською та англійською мовами, а також вивчає французьку й іспанську.

У своєму резюме Александра зазначала, що працювала асистенткою-перекладачкою генерального консула Росії в Шанхаї. Ще під час навчання в Челябінському державному університеті вона брала участь у міжнародній науковій конференції в Шанхаї. Тема її доповіді стосувалася геополітичних інтересів Китаю, Росії та США в Центральній Азії.

Микола Дуров — математик і програміст, який разом із братом Павлом створив Telegram. Він розробив протокол MTProto, що лежить в основі технічної роботи месенджера. Дуров тричі здобував золоті медалі Міжнародної математичної олімпіади та двічі ставав чемпіоном світу з програмування.

На відміну від молодшого брата Павла, який публічно представляє Telegram і відповідає за розвиток бізнесу, Микола веде непублічний спосіб життя, рідко з'являється на заходах і майже не дає інтерв'ю. Він зосереджений переважно на технічній частині проєкту.

Нагадаємо, Йорданія заблокувала Telegram на тлі нападу на церкву в Караку.

До цього Іспанія майже заблокувала Telegram через піратство.

Австралія подала до суду на Telegram через терористичний контент.

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