45-letni współzałożyciel Telegrama, Mikołaj Durov, po raz pierwszy zawarł związek małżeński. Jego wybranką została 34-letnia Aleksandra, specjalistka ds. Chin i geopolityki międzynarodowej, a para powitała na świecie syna – informuje rosyjny serwis „Baza”.

Według informacji podanych przez wydawnictwo, ślub został zarejestrowany w Konsulacie Generalnym Rosji w Dubaju. Żona Durowa pochodzi z Czelabińska, ma wykształcenie filologiczne i specjalizuje się w Chinach oraz stosunkach międzynarodowych. Biegle włada językiem chińskim i angielskim, a także uczy się francuskiego i hiszpańskiego.

W swoim CV Aleksandra zaznaczyła, że pracowała jako asystentka-tłumaczka konsula generalnego Rosji w Szanghaju. Jeszcze podczas studiów na Państwowym Uniwersytecie w Czelabińsku brała udział w międzynarodowej konferencji naukowej w Szanghaju. Temat jej referatu dotyczył interesów geopolitycznych Chin, Rosji i Stanów Zjednoczonych w Azji Środkowej.

Mikołaj Durov — matematyk i programista, który wraz z bratem Pawłem stworzył Telegram. Opracował protokół MTProto, który stanowi podstawę technicznego działania komunikatora. Durov trzykrotnie zdobył złote medale Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej i dwukrotnie został mistrzem świata w programowaniu.

W przeciwieństwie do swojego młodszego brata Pawła, który publicznie reprezentuje Telegram i odpowiada za rozwój biznesowy, Mikołaj prowadzi prywatne życie, rzadko pojawia się na wydarzeniach i prawie nie udziela wywiadów. Skupia się głównie na technicznej stronie projektu.

Przypomnijmy, że Jordania zablokowała Telegram w związku z atakiem na kościół w Karaku.

Wcześniej Hiszpania niemal zablokowała Telegram z powodu piractwa.

Australia wniosła pozew przeciwko Telegramowi w związku z treściami o charakterze terrorystycznym.

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