45岁的Telegram联合创始人尼古拉·杜罗夫首次结婚。据俄罗斯媒体《巴扎》报道，他的新娘是34岁的亚历山德拉，一位中国及国际地缘政治专家，两人已育有一子。

据该媒体报道，两人在俄罗斯驻迪拜总领事馆办理了结婚登记。 杜罗夫的妻子来自车里雅宾斯克，拥有语言学学位，专攻中国研究和国际关系。她能流利使用中文和英语，同时还在学习法语和西班牙语。

亚历山德拉在简历中提到，她曾担任俄罗斯驻上海总领事的助理翻译。早在切尔亚宾斯克国立大学求学期间，她就曾参加过在上海举办的国际学术会议。 她的报告主题涉及中国、俄罗斯和美国在中亚的地缘政治利益。

尼古拉·杜罗夫是一名数学家和程序员，他与兄弟帕维尔共同创立了Telegram。 他开发了MTProto协议，该协议构成了该即时通讯应用技术架构的基础。杜罗夫曾三度获得国际数学奥林匹克竞赛金牌，并两度荣膺世界编程大赛冠军。

与公开代表Telegram并负责业务发展的弟弟帕维尔不同，尼古拉过着低调的生活，很少出席公开活动，几乎不接受采访。他主要专注于该项目的技术部分。

需要指出的是，在卡拉库教堂遭遇袭击后，约旦曾封锁了Telegram。

此前，西班牙曾因盗版问题几乎封禁了Telegram。

澳大利亚则因恐怖主义内容问题对Telegram提起诉讼。

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