Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski skrytykował priorytety rosyjskich władz, stwierdzając, że Kreml bardziej dba o zajmowanie obcych miast niż o warunki życia własnych obywateli. Według niego około 11 milionów Rosjan żyje w nieodpowiednich warunkach bytowych, w szczególności nie mając toalety w domu.

„Niedawne żądania rosyjskiego rządu uwypuklają odwieczny problem ich kultury politycznej — a mianowicie to, że bardziej dbają o podbój obcego miasta, o którym nikt z nich nawet nie słyszał, niż o 11 milionów Rosjan, którzy nie mają w domu toalety” — napisał minister.

Wcześniej Sikorski odrzucił apele Stanów Zjednoczonych o złagodzenie retoryki wobec Rosji.

Sikorski skrytykował również prezydenta Polski za zbliżenie się do prorosyjskich antysemitów.

Premier Estonii Kristen Michal oświadczył, że nie zamierza powstrzymywać się od wypowiedzi na temat Władimira Putina, pomimo doniesień o apelach amerykańskich dowódców wojskowych o złagodzenie krytyki wobec Rosji.

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