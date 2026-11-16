Sekretarz generalny NATO Mark Rutte przeprowadził rozmowy w siedzibieSiedzibie Sojuszu z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefanczukiem oraz premierem Siergiejem Koreckim, zapewniając o niezmiennym wsparciu dla Kijowa w obliczu rosyjskich ataków.

„Nasza współpraca jest niezwykle cenna i wysoko oceniam heroiczne wysiłki Ukrainy, mające na celu zapewnienie ochrony jej ludności i infrastruktury w obliczu nieustannych ataków ze strony Rosji. Ukraina może liczyć na stałe wsparcie NATO” – napisał sekretarz generalny Sojuszu w mediach społecznościowych.

Tego samego dnia Serhij Korecki omówił osobno kwestię finansowania obrony z komisarzem europejskim Andriusem Kubiliusem oraz kwestie pomocy finansowej i przystąpienia Ukrainy do UE z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

Źródło: wpis sekretarza generalnego NATO Marka Rutte w serwisie społecznościowym X.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte uważa, że wojna Rosji przeciwko Ukrainie najprawdopodobniej zakończy się zawarciem porozumienia pokojowego, które będzie wymagało kompromisów. Jego zdaniem całkowite zwycięstwo jednej ze stron jest mało prawdopodobne.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte stwierdził, że Rosja nadal stanowi poważne i długoterminowe zagrożenie dla Europy. Jak powiedział, kraje Sojuszu nie powinny lekceważyć tych zagrożeń.

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