Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел переговоры в штаб-квартиреквартире Альянса со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком и премьер-министром Сергеем Корецким, заверив в неизменной поддержке Киева на фоне российских атак.

«Наше сотрудничество чрезвычайно ценно, и я высоко оцениваю героические усилия Украины, направленные на обеспечение защиты её населения и инфраструктуры в условиях непрекращающихся атак со стороны России. Украина может рассчитывать на постоянную поддержку НАТО», — написал генсек Альянса в соцсети.

Сергей Корецкий в тот же день отдельно обсудил финансирование обороны с еврокомиссаром Андрюсом Кубилюсом, а также вопросы финансовой помощи и вступления Украины в ЕС с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Источник: пост генерального секретаря НАТО Марка Рютте в социальной сети X.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что война России против Украины, скорее всего, завершится заключением мирного соглашения, которое потребует компромиссов. По его мнению, полная победа одной из сторон маловероятна.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия продолжает представлять серьезную и долгосрочную угрозу для Европы. По его словам, страны Альянса не должны недооценивать эти риски.

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