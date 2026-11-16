Zakład Pantex rozpoczął dostawy zmodernizowanych lotniczych bomb jądrowych B61-13 dla Sił Powietrznych USA. Amunicja, która ma wejść na uzbrojenie bombowców strategicznych, ma moc około 360 kiloton w ekwiwalencie trotylowym, informuje RMF24, powołując się na Hansa Kristensena, eksperta Federacji Amerykańskich Naukowców.

Pierwszą bombę zmontowano w maju 2025 roku

Pierwszy egzemplarz B61-13 zmontowano w maju 2025 roku — niemal rok przed pierwotnie planowanym terminem. Obecnie program wszedł w końcowy etap, który przewiduje dostarczenie amunicji Siłom Powietrznym USA oraz jej wdrożenie na bombowcach strategicznych.

Moc jednej B61-13 szacuje się na około 360 kiloton. To w przybliżeniu 24 razy więcej niż energia uwolniona przez bombę Little Boy, którą USA zrzuciły na Hiroszimę 6 sierpnia 1945 roku.

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Zastąpienie starszej amunicji

Amerykańskie wojsko zapewnia, że wprowadzenie B61-13 nie zwiększy całkowitej liczby lotniczych bomb jądrowych w arsenale USA. Nowa amunicja ma zastąpić starsze, mniej precyzyjne ładunki o mniejszej mocy.

Eksperci Federacji Amerykańskich Naukowców przypuszczają, że na uzbrojenie może trafić około 50 bomb tego typu. Za ich główne przeznaczenie uznaje się rażenie szczególnie chronionych celów, w tym podziemnych bunkrów i stanowisk dowodzenia. B61-13 ma otrzymać system naprowadzania z elementami ogonowymi, co powinno zwiększyć jej manewrowość i celność w porównaniu z wcześniejszymi modyfikacjami.

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