Завод Pantex начал поставки модернизированных ядерных авиабомб B61-13 для Военно-воздушных сил США. Боеприпасы, которые должны поступить на вооружение стратегических бомбардировщиков, имеют мощность около 360 килотонн в тротиловом эквиваленте, сообщает RMF24 со ссылкой на эксперта Федерации американских ученых Ханса Кристенсена.

Первую бомбу собрали в мае 2025 года

Первый экземпляр B61-13 был собран в мае 2025 года — почти на год раньше первоначально запланированного срока. Сейчас программа перешла к заключительному этапу, который предусматривает поставку боеприпасов Военно-воздушным силам США и их внедрение на стратегических бомбардировщиках.

Мощность одной B61-13 оценивается примерно в 360 килотонн. Это ориентировочно в 24 раза больше энергии, высвобожденной бомбой Little Boy, которую США сбросили на Хиросиму 6 августа 1945 года.

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Замена старых боеприпасов

Американские военные заверяют, что введение B61-13 не увеличит общее количество ядерных авиабомб в арсенале США. Новые боеприпасы должны заменить старые, менее точные заряды с меньшей мощностью.

Эксперты Федерации американских ученых предполагают, что на вооружение могут поступить около 50 бомб этого типа. Их основным назначением называют поражение особо защищенных целей, в частности подземных бункеров и командных пунктов. B61-13 должна получить систему управления с хвостовыми элементами, которая должна повысить ее маневренность и точность по сравнению с предыдущими модификациями.

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