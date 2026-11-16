Szwecja wyśle do Polski policjantów, którzy będą towarzyszyć jej kibicom podczas meczu reprezentacji Polski i Szwecji we Wrocławiu. Poinformował o tym dyrektor ds. bezpieczeństwa Szwedzkiego Związku Piłki Nożnej Martin Fredman, jak podaje Interia Sport.

Wzmocnione środki bezpieczeństwa

Według Fredmana szwedzcy policjanci odpowiedzialni za współpracę z kibicami będą towarzyszyć fanom podczas meczu. Według publikacji polskie służby również mają wzmocnić środki bezpieczeństwa podczas spotkania.

W Szwecji istnieją obawy o bezpieczeństwo podróży kibiców do Polski po tragicznych wydarzeniach w Krakowie. W materiale zaznaczono, że wydarzenia te mają podobne cechy do ataku w Brukseli, w którym zginęło dwóch szwedzkich kibiców piłkarskich.

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Mecz we Wrocławiu

Spotkanie Polski ze Szwecją odbędzie się we wtorek, 17 listopada, w ramach szóstej kolejki Ligi Narodów UEFA. Początek meczu we Wrocławiu zaplanowano na 20:45.

Przed meczem reprezentacja Polski przegrała z Rumunią na wyjeździe. Według publikacji Polacy potrzebują zwycięstwa nad Szwecją, aby w walce o trzecie miejsce w grupie nie być zależnymi od wyniku spotkania Rumunii z Bośnią i Hercegowiną.

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