Швеция направит в Польшу полицейских для сопровождения своих болельщиков во время матча сборных Польши и Швеции во Вроцлаве. Об этом сообщил директор по безопасности Шведской футбольной ассоциации Мартин Фредман, передает Interia Sport.

Усиленные меры безопасности

По словам Фредмана, шведские полицейские, отвечающие за взаимодействие с фанатами, будут сопровождать болельщиков во время игры. По данным издания, польские службы также должны усилить меры безопасности на матче.

В Швеции обеспокоены безопасностью поездки болельщиков в Польшу после трагических событий в Кракове. В материале отмечается, что эти события имеют схожие черты с нападением в Брюсселе, где погибли двое шведских футбольных болельщиков.

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Матч во Вроцлаве

Встреча Польши и Швеции состоится во вторник, 17 ноября, в рамках шестого тура Лиги наций УЕФА. Начало матча во Вроцлаве запланировано на 20:45.

Перед игрой сборная Польши проиграла Румынии в гостевом матче. По данным издания, полякам необходима победа над Швецией, чтобы не зависеть от результата поединка Румынии с Боснией и Герцеговиной в борьбе за третье место в группе.

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