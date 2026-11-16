16 listopada minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga wręczył wicepremierowi i ministrowi spraw zagranicznych Belgii Maksymowi Prévotowi odznaczenie państwowe — Order „Za Zasługi” II stopnia, przyznany przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego za znaczące wsparcie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

„Postrzegam to przede wszystkim jako uznanie solidarności, jaką wykazało tak wielu Belgów od początku pełnej inwazji Rosji — od przyjmowania ukraińskich rodzin po udzielanie niezbędnej pomocy” — zauważył belgijski dyplomata, dodając, że podczas spotkania strony omówiły również sytuację na froncie, skutki rosyjskich ataków oraz wzmocnienie zdolności obronnych Ukrainy w przededniu zimy.

Źródło: wpisy Maxima Prevo w serwisie społecznościowym X.

Wcześniej rzecznik ministra spraw zagranicznych Belgii Maksym Prevo oświadczył, że kraj ten kategorycznie odmawia przekazania Ukrainie zamrożonych aktywów Rosji.

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