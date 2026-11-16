Ukraina i Węgry przygotowują spotkanie Zełenskiego i Orbána, które odbędzie się przed końcem listopada

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga przeprowadził rozmowy z minister spraw zagranicznych Węgier Anitą Orban. Strony omówiły przygotowania do spotkania przywódców obu państw, które planuje się zorganizować do końca listopada.

Według ministra spotkanie odbyło się przy okazji posiedzenia Rady UE ds. Zagranicznych po rozmowach przywódców Ukrainy i Węgier, które miały miejsce w zeszłym tygodniu w Dublinie.

„Uzgodniliśmy, że wykorzystamy pozytywną dynamikę w stosunkach dwustronnych do dalszego rozwoju współpracy oraz omówiliśmy wspólne przygotowania do spotkania przywódców naszych państw, które ma się odbyć do końca listopada” – zaznaczył Sybiga.

Strony omówiły również kwestie z agendy dwustronnej, w szczególności infrastrukturę, połączenia transportowe, handel, energetykę, prawa mniejszości narodowych, bezpieczeństwo regionalne oraz przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej.

Minister przypomniał, że 3 grudnia Ukraina i Węgry będą obchodzić 35. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych.

„Pracujemy nad tym, aby nasza współpraca przybrała konkretną formę w postaci projektów, które przyniosą obopólne korzyści obu państwom” – dodał szef MSZ.