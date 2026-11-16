Украина и Венгрия готовят встречу Зеленского и Орбана к концу ноября
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с главой МИД Венгрии Анитой Орбан. Стороны обсудили подготовку к встрече лидеров обоих государств, которую планируется организовать до конца ноября.
По словам министра, встреча состоялась в кулуарах заседания Совета ЕС по иностранным делам после переговоров лидеров Украины и Венгрии, которые прошли на прошлой неделе в Дублине.
«Мы договорились использовать позитивную динамику в двусторонних отношениях для дальнейшего развития сотрудничества и обсудили совместную подготовку к встрече лидеров наших государств, которая должна состояться до конца ноября», — отметил Сибига.
Стороны также обсудили вопросы двусторонней повестки дня, в частности инфраструктуру, транспортное сообщение, торговлю, энергетику, права национальных меньшинств, региональную безопасность и вступление Украины в Европейский Союз.
Министр напомнил, что 3 декабря Украина и Венгрия будут отмечать 35-ю годовщину установления дипломатических отношений.
«Мы работаем над тем, чтобы наполнить наше сотрудничество конкретными проектами, которые принесут взаимную пользу обоим государствам», — добавил глава МИД.
Украина и Венгрия готовят комиссию для снятия блокировки переговорных кластеров.
13 октября ЕС официально открыл два новых переговорных кластера для вступления Украины.