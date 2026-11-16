Украина и Венгрия готовят встречу Зеленского и Орбана к концу ноября

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с главой МИД Венгрии Анитой Орбан. Стороны обсудили подготовку к встрече лидеров обоих государств, которую планируется организовать до конца ноября.

По словам министра, встреча состоялась в кулуарах заседания Совета ЕС по иностранным делам после переговоров лидеров Украины и Венгрии, которые прошли на прошлой неделе в Дублине.

«Мы договорились использовать позитивную динамику в двусторонних отношениях для дальнейшего развития сотрудничества и обсудили совместную подготовку к встрече лидеров наших государств, которая должна состояться до конца ноября», — отметил Сибига.

Стороны также обсудили вопросы двусторонней повестки дня, в частности инфраструктуру, транспортное сообщение, торговлю, энергетику, права национальных меньшинств, региональную безопасность и вступление Украины в Европейский Союз.

Министр напомнил, что 3 декабря Украина и Венгрия будут отмечать 35-ю годовщину установления дипломатических отношений.

«Мы работаем над тем, чтобы наполнить наше сотрудничество конкретными проектами, которые принесут взаимную пользу обоим государствам», — добавил глава МИД.