Україна й Угорщина готують зустріч Зеленського та Орбана до кінця листопада

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з очільницею МЗС Угорщини Анітою Орбан. Сторони обговорили підготовку до зустрічі лідерів обох держав, яку планують організувати до кінця листопада.

За словами міністра, зустріч відбулася на полях засідання Ради ЄС із закордонних справ після переговорів лідерів України та Угорщини, які пройшли минулого тижня в Дубліні.

«Ми домовилися використати позитивну динаміку у двосторонніх відносинах для подальшого розвитку співпраці та обговорили спільну підготовку до зустрічі лідерів наших держав, яка має відбутися до кінця листопада», - зазначив Сибіга.

Сторони також обговорили питання двостороннього порядку денного, зокрема інфраструктуру, транспортне сполучення, торгівлю, енергетику, права національних меншин, регіональну безпеку та вступ України до Європейського Союзу.

Міністр нагадав, що 3 грудня Україна та Угорщина відзначатимуть 35-ту річницю встановлення дипломатичних відносин.

«Ми працюємо над тим, щоб наповнити нашу співпрацю конкретними проєктами, які матимуть взаємну користь для обох держав», - додав глава МЗС.