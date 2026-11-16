Kanclerz Niemiec stracił licencję pilota i sprzedał samolot – Bild

Ważność licencji pilota kanclerza Niemiec Friedricha Merza, która od 2009 roku uprawniała go do pilotowania prywatnego statku powietrznego, została zawieszona z powodu braku regularnej praktyki lotniczej, a sam polityk sprzedał swój dwusilnikowy samolot Diamond DA62.

„Aby zachować prawo do samodzielnego pilotowania, konieczne jest regularne wykonywanie lotów. Najwyraźniej ze względu na obowiązki służbowe kanclerzowi brakuje czasu na swoje hobby. Po zakończeniu kadencji będzie mógł przywrócić uprawnienia do lotów, zdając egzamin przed egzaminatorem” – zauważają dziennikarze, dodając, że już 14 listopada podczas lotu na zjazd partyjny CDU w Szlezwiku-Holsztynie Merz przebywał w kokpicie jako pasażer, a sterami kierował pracownik czarterowej linii lotniczej.

Źródło: Bild.

W Niemczech szefowie okręgowych oddziałów Chrześcijańsko-Demokratycznego Związku Niemiec (CDU) w przeddzień dwudniowej konferencji w Berlinie ostro skrytykowali przewodniczącego partii i kanclerza federalnego Friedricha Merza. Wskazują oni na słabą, ich zdaniem, pracę rządu, niskie wyniki CDU w sondażach oraz porażki wyborcze partii.

W Niemczech przywódcy czarno-czerwonej koalicji rządowej uzgodnili kompromis w sprawie kilku inicjatyw podatkowych, co otworzyło drogę do sformowania zrównoważonego budżetu na rok 2027.

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