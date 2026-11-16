Pentagon i SpaceX już siódmy dzień odmawiają wyjaśnienia przyczyn spowolnienia działania systemu Starshield na Ukrainie

Ograniczenia prędkości łączności satelitarnej Starshield na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy trwają już siódmy dzień z rzędu, jednak ani amerykańskie Ministerstwo Obrony, ani firma Elona Muska nie przedstawiły dotychczas żadnych wyjaśnień. Pentagon twierdzi wręcz, że nie ma żadnych ograniczeń.

„Chcę jednoznacznie stwierdzić: jest to sprzeczne z tym, co dzieje się na miejscu. Mogę potwierdzić, że ograniczenia prędkości rzeczywiście obowiązują” – podkreślił tymczasowy pełnomocnik ds. Ukrainy w USA Denys Senik, dodając, że Pentagon w komentarzach dla mediów zaprzecza istnieniu jakichkolwiek limitów, chociaż ograniczenia te mają realne konsekwencje dla zdolności operacyjnych Sił Obronnych i wymagają pilnego rozwiązania.

Źródło: oświadczenie tymczasowego pełnomocnika Ukrainy w USA Denisa Senika w serwisie społecznościowym X.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie słyszał o ograniczeniach prędkości działania systemu Starlink na Ukrainie.

Komisja Senatu USA ds. Stosunków Międzynarodowych przygotowuje szeroko zakrojone dochodzenie związane z wykorzystaniem systemu satelitarnego Starshield na Ukrainie. W ramach tej inicjatywy wezwanie do zachowania wszystkich odpowiednich dokumentów otrzymał między innymi amerykański miliarder Elon Musk.

Amerykański miliarder Elon Musk udostępnił natomiast wpis, w którym stwierdza się, że firma SpaceX popełniła błąd, dostarczając Ukrainie bezpłatne terminale Starlink na początku wojny na pełną skalę.

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