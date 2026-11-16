Пентагон и SpaceX уже седьмой день отказываются объяснить причины снижения эффективности работы Starshield в Украине

Ограничения скорости спутниковой связи Starshield на временно оккупированных территориях Украины продолжаются уже седьмой день подряд, однако ни американское министерство обороны, ни компания Илона Маска до сих пор не дали никаких объяснений. Пентагон вообще утверждает, что никаких ограничений нет.

«Хочу заявить однозначно: это противоречит тому, что происходит на местах. Могу подтвердить, что ограничения скорости действительно действуют», — подчеркнул временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник, добавив, что Пентагон в комментариях СМИ отрицает наличие каких-либо ограничений, хотя эти ограничения имеют реальные последствия для оперативных возможностей Сил обороны и требуют неотложного урегулирования.

Источник: заявление временного поверенного в делах Украины в США Дениса Сеника в соцсети X.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не слышал об ограничениях скорости работы Starlink в Украине.

Комитет Сената США по международным отношениям готовит масштабное расследование, связанное с использованием спутниковой системы Starshield в Украине. В рамках этой инициативы требование сохранить все соответствующие документы получил, в частности, американский миллиардер Илон Маск.

А американский миллиардер Илон Маск распространил публикацию, в которой утверждается, что компания SpaceX допустила ошибку, предоставив Украине бесплатные терминалы Starlink в начале полномасштабной войны.

Читай нас в