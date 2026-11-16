UE może objąć rosyjski sport 22. pakietem sankcji — RMF24

W Brukseli w Belgii Unia Europejska może objąć rosyjski sport i sportowców 22. pakietem sankcji. Informuje o tym RMF24, powołując się na nieoficjalne informacje. Projekt pakietu ma zostać przekazany państwom UE przed szczytem zaplanowanym na koniec przyszłego tygodnia, a przyjęty przed Bożym Narodzeniem. Wymaga to jednomyślnej zgody wszystkich państw członkowskich.

Ograniczenia wizowe i sankcje

Wysoka przedstawicielka UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaja Kallas po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych potwierdziła, że wezwali oni do zaostrzenia polityki wizowej i niedopuszczania rosyjskich sportowców do zawodów na terytorium Unii Europejskiej.

Bruksela rozważa kilka wariantów ograniczeń: sankcje wobec poszczególnych sportowców, ograniczenia wizowe, a także wstrzymanie finansowania UE dla międzynarodowych federacji sportowych, które dopuszczają Rosjan do zawodów. W lipcu dziewięć państw UE, w tym Polska, zwróciło się do Komisji Europejskiej z propozycją rozważenia ograniczenia finansowania federacji, które pozwalają sportowcom z Rosji i Białorusi występować pod narodowymi flagami.

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Stanowisko Ukrainy i spór w hokeju

Ukraina w ostatnich tygodniach zabiega o utrzymanie i zaostrzenie ograniczeń wobec sportowców z Rosji i Białorusi. Kijów sprzeciwia się ich powrotowi do międzynarodowych zawodów nawet pod neutralną flagą. W piątkowym spotkaniu ministrów sportu państw UE w Brukseli ma wziąć udział minister sportu Ukrainy Matwij Bidnyj.

Rzeczniczka Komisji Europejskiej Eva Hrncirova oświadczyła, że udział rosyjskich sportowców w międzynarodowych zawodach pod flagą, hymnem i innymi symbolami narodowymi oznaczałby przyznanie Rosji legitymizacji i prestiżu poprzez sport mimo jej agresji przeciwko Ukrainie. Zaznaczyła także, że Komisja Europejska będzie monitorować wykonanie decyzji Sportowego Sądu Arbitrażowego dotyczącej udziału rosyjskich drużyn w turniejach Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie. Federacja zaskarżyła tę decyzję, jednocześnie potwierdzając, że reprezentacja Rosji nie wystąpi na grudniowych mistrzostwach świata juniorów w Kanadzie z powodu odmowy kanadyjskich władz zezwolenia drużynie na wjazd.

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