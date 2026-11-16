ЄС може включити російський спорт до 22-го пакета санкцій — RMF24

У Брюсселі, Бельгія, Європейський Союз може включити російський спорт і спортсменів до 22-го пакета санкцій. Про це повідомляє RMF24 з посиланням на неофіційну інформацію. Проєкт пакета планують передати державам ЄС до саміту, запланованого на кінець наступного тижня, а ухвалити його — до Різдва. Для цього потрібна одностайна згода всіх держав-членів.

Візові обмеження і санкції

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас після зустрічі міністрів закордонних справ підтвердила, що вони закликали посилити візову політику та не допускати російських спортсменів до змагань на території Євросоюзу.

Брюссель розглядає кілька варіантів обмежень: санкції проти окремих спортсменів, візові обмеження, а також припинення фінансування ЄС для міжнародних спортивних федерацій, що допускають росіян до змагань. У липні дев’ять країн ЄС, зокрема Польща, звернулися до Єврокомісії з пропозицією розглянути обмеження фінансування федерацій, які дозволяють спортсменам із Росії та Білорусі виступати під національними прапорами.

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Позиція України та суперечка в хокеї

Україна протягом останніх тижнів домагається збереження та посилення обмежень щодо спортсменів із Росії та Білорусі. Київ виступає проти їхнього повернення до міжнародних змагань навіть під нейтральним прапором. У п’ятничній зустрічі міністрів спорту країн ЄС у Брюсселі має взяти участь міністр спорту України Матвій Бідний.

Речниця Єврокомісії Ева Грнчірова заявила, що участь російських спортсменів у міжнародних змаганнях під прапором, гімном та іншими національними символами означала б надання Росії легітимності й престижу через спорт попри її агресію проти України. Вона також зазначила, що Єврокомісія стежитиме за виконанням рішення Спортивного арбітражного суду щодо участі російських команд у турнірах Міжнародної федерації хокею із шайбою. Федерація оскаржила це рішення, водночас підтвердивши, що російська збірна не виступить на грудневому молодіжному чемпіонаті світу в Канаді через відмову канадської влади дозволити команді в’їзд.

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