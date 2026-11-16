RMF24：欧盟或将俄罗斯体育纳入第22轮制裁方案

在比利时布鲁塞尔，欧盟可能将俄罗斯体育和运动员纳入第22轮制裁方案。RMF24报道称，消息援引非官方信息。该方案草案计划在下周末举行的峰会前提交给欧盟成员国，并在圣诞节前通过。这需要所有成员国一致同意。

签证限制与制裁

欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯在外交部长会议后证实，他们呼吁收紧签证政策，并禁止俄罗斯运动员参加在欧盟境内举行的比赛。

布鲁塞尔正在考虑多种限制方案：制裁个别运动员、实施签证限制，以及停止向允许俄罗斯人参赛的国际体育联合会提供欧盟资金。7月，包括波兰在内的9个欧盟国家向欧盟委员会提出建议，考虑限制对允许来自俄罗斯和白俄罗斯的运动员在国旗下参赛的联合会的资助。

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乌克兰的立场与冰球争议

乌克兰近几周一直寻求维持并加强对来自俄罗斯和白俄罗斯运动员的限制。基辅反对他们重返国际比赛，即使是在中立旗帜下。乌克兰体育部长马特维·比德内预计将参加周五在布鲁塞尔举行的欧盟国家体育部长会议。

欧盟委员会发言人埃娃·赫恩奇罗娃表示，俄罗斯运动员在国旗、国歌和其他国家象征下参加国际比赛，将意味着尽管俄罗斯对乌克兰实施侵略，仍通过体育赋予俄罗斯合法性和声望。她还指出，欧盟委员会将监督体育仲裁法院关于俄罗斯球队参加国际冰球联合会赛事的裁决的执行情况。该联合会对这一裁决提出上诉，同时确认俄罗斯国家队将不会参加在加拿大举行的12月世界青年锦标赛，原因是加拿大当局拒绝允许该队入境。

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