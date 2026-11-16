ЕС может включить российский спорт в 22-й пакет санкций — RMF24

В Брюсселе, Бельгия, Европейский Союз может включить российский спорт и спортсменов в 22-й пакет санкций. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на неофициальную информацию. Проект пакета планируют передать государствам ЕС до саммита, запланированного на конец следующей недели, и принять до Рождества. Для этого необходимо единогласное согласие всех государств-членов.

Визовые ограничения и санкции

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас после встречи министров иностранных дел подтвердила, что они призвали ужесточить визовую политику и не допускать российских спортсменов к соревнованиям на территории Европейского Союза.

Брюссель рассматривает несколько вариантов ограничений: санкции против отдельных спортсменов, визовые ограничения, а также прекращение финансирования ЕС международных спортивных федераций, допускающих россиян к соревнованиям. В июле девять стран ЕС, в частности Польша, обратились в Еврокомиссию с предложением рассмотреть ограничение финансирования федераций, которые позволяют спортсменам из России и Беларуси выступать под национальными флагами.

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Позиция Украины и спор в хоккее

Украина в последние недели добивается сохранения и усиления ограничений в отношении спортсменов из России и Беларуси. Киев выступает против их возвращения к международным соревнованиям даже под нейтральным флагом. В пятничной встрече министров спорта стран ЕС в Брюсселе должен принять участие министр спорта Украины Матвей Бидный.

Представительница Еврокомиссии Ева Грнчирова заявила, что участие российских спортсменов в международных соревнованиях под флагом, гимном и другими национальными символами означало бы предоставление России легитимности и престижа через спорт, несмотря на ее агрессию против Украины. Она также отметила, что Еврокомиссия будет следить за исполнением решения Спортивного арбитражного суда относительно участия российских команд в турнирах Международной федерации хоккея с шайбой. Федерация обжаловала это решение, одновременно подтвердив, что сборная России не выступит на декабрьском молодежном чемпионате мира в Канаде из-за отказа канадских властей разрешить команде въезд.

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