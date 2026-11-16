W Wielkiej Brytanii opracowano silnik elektryczny o mocy do 700 kW, który nie zawiera materiałów ziem rzadkich
Brytyjska firma Advanced Electric Machines (AEM) zaprezentowała nowy silnik elektryczny Titan przeznaczony do ciężkiego transportu elektrycznego.
Nie wykorzystuje on magnesów stałych ani pierwiastków ziem rzadkich, a jego moc szczytowa sięga 700 kW, a moment obrotowy — 5000 Nm.
W trybie ciągłym silnik zapewnia moc 500 kW i moment obrotowy 3500 Nm. Jest przystosowany do prędkości obrotowej do 4000 obrotów na minutę, a jego waga wynosi około 200 kg.
Twórcy dążą również do rezygnacji z miedzi, zastępując ją bardziej dostępnymi materiałami, w szczególności stalą i aluminium. Konstrukcja przewiduje dostosowanie do różnych typów ciężkiego transportu, a brak magnesów stałych eliminuje ryzyko ich rozmagnesowania spowodowanego wysokimi temperaturami.
Na razie firma nie ujawnia wszystkich szczegółów technicznych tej technologii i nie podała wartości sprawności. Pierwsze egzemplarze silnika Titan planuje się wyprodukować w trzecim kwartale 2027 roku.
Firma AEM została założona w 2017 roku przy Uniwersytecie w Newcastle. Niedawno pozyskała 16 mln funtów szterlingów na rozwój technologii elektrycznych układów napędowych.
Źródło: Electrive.com
Naukowcy odtworzyli trajektorię bolidu, który 30 maja 2026 roku rozpadł się nad zatoką Cape Cod w stanie Massachusetts w USA. Badacze ustalili, że obiekt o szerokości około metra poruszał się po wydłużonej orbicie przypominającej orbitę komety, sięgającej niemal do orbity Jowisza.
Naukowcy z Uniwersytetu Technicznego w Stambule w Turcji opisali model, zgodnie z którym efektywna gęstość ciemnej energii we wczesnej historii Wszechświata mogła być ujemna, a następnie stać się dodatnia.
Międzynarodowe media przypomniały sobie słynny artykuł naukowy z 1960 roku, którego autorzy za pomocą modelu matematycznego obliczyli datę zagłady ludzkości – piątek, 13 listopada 2026 roku. Praca zatytułowana „Koniec świata: piątek, 13 listopada 2026 roku” została opublikowana w czasopiśmie „Science” przez austriacko-amerykańskiego fizyka Heinza von Förstera wraz z kolegami.