Brytyjska firma Advanced Electric Machines (AEM) zaprezentowała nowy silnik elektryczny Titan przeznaczony do ciężkiego transportu elektrycznego.

Nie wykorzystuje on magnesów stałych ani pierwiastków ziem rzadkich, a jego moc szczytowa sięga 700 kW, a moment obrotowy — 5000 Nm.

W trybie ciągłym silnik zapewnia moc 500 kW i moment obrotowy 3500 Nm. Jest przystosowany do prędkości obrotowej do 4000 obrotów na minutę, a jego waga wynosi około 200 kg.

Twórcy dążą również do rezygnacji z miedzi, zastępując ją bardziej dostępnymi materiałami, w szczególności stalą i aluminium. Konstrukcja przewiduje dostosowanie do różnych typów ciężkiego transportu, a brak magnesów stałych eliminuje ryzyko ich rozmagnesowania spowodowanego wysokimi temperaturami.

Na razie firma nie ujawnia wszystkich szczegółów technicznych tej technologii i nie podała wartości sprawności. Pierwsze egzemplarze silnika Titan planuje się wyprodukować w trzecim kwartale 2027 roku.

Firma AEM została założona w 2017 roku przy Uniwersytecie w Newcastle. Niedawno pozyskała 16 mln funtów szterlingów na rozwój technologii elektrycznych układów napędowych.

Źródło: Electrive.com

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