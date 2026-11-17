Бывший президент Косово Хашим Тачи был приговорён к 17 месяцам лишения свободы за попытку воспрепятствовать правосудию, разглашение конфиденциальной информации и нарушение судебных распоряжений. Дело касается его действий, которые, по данным суда, были направлены на оказание влияния на свидетелей в отдельном процессе, где Тачи обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Передача данных и указаний

Как сообщает Anadolu Agency, судья Специализированных палат Косово установил, что в 2023 году Тачи передавал конфиденциальную информацию о свидетелях обвинения людям, посещавшим его под стражей.

Суд также пришёл к выводу, что Тачи использовал посетителей для передачи свидетелям указаний относительно их показаний по делу о военных преступлениях. В частности, ветеран Армии освобождения Косово Фадил Фазлиу передал одному из свидетелей указание отрицать получение каких-либо сообщений от экс-президента в случае вопросов со стороны прокуроров.

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Приговоры другим фигурантам

Фазлиу и ещё один посетитель, Башким Смакай, были приговорены каждый к 12 месяцам лишения свободы за попытку воспрепятствовать сотрудникам суда и содействие Тачи в нарушении судебных распоряжений. Оба были освобождены с учётом времени, уже проведённого под стражей.

Бывший вице-премьер-министр Косово Хайредин Кучи получил условное наказание сроком на один месяц за контакт со свидетелем обвинения вопреки судебному распоряжению. Бывший мэр Малишевы и командир Армии освобождения Косово Исни Килай был оправдан по всем обвинениям по этому делу. Суд отметил, что 17-месячный срок Тачи будет отбываться отдельно от возможного наказания по делу о военных преступлениях.

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