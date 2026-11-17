科索沃前总统哈希姆·塔奇因试图妨碍司法、泄露机密信息以及违反法院命令，被判处17个月监禁。该案涉及他的相关行为；法院称，这些行为旨在影响另一宗案件中的证人，而塔奇在该案中被控犯有战争罪和危害人类罪。

传递信息和指示

据阿纳多卢通讯社报道，科索沃专门法庭的一名法官认定，塔奇在2023年向前来拘押场所探视他的人传递了有关控方证人的机密信息。

法院还认定，塔奇利用探视者向证人传递有关其在战争罪案件中作证的指示。特别是，科索沃解放军退伍军人法迪尔·法兹柳向其中一名证人传达指示，要求其在检察官询问时否认曾收到前总统的任何消息。

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其他涉案人员的判决

法兹柳和另一名探视者巴什基姆·斯马卡伊均因试图妨碍法院官员履职，以及协助塔奇违反法院命令，被判处12个月监禁。两人均因已被羁押的时间而获释。

科索沃前副总理海雷丁·库奇因违反法院命令联系一名控方证人，被判处一个月缓刑。马利舍瓦前市长、科索沃解放军指挥官伊斯尼·基拉伊在此案中获判所有罪名不成立。法院指出，塔奇的17个月刑期将与其在战争罪案件中可能面临的刑罚分开执行。

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