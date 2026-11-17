Były prezydent Kosowa Hashim Thaçi został skazany na 17 miesięcy więzienia za usiłowanie utrudniania wymiaru sprawiedliwości, ujawnienie poufnych informacji oraz naruszenie nakazów sądowych. Sprawa dotyczy jego działań, które według sądu miały na celu wpłynięcie na świadków w odrębnym procesie, w którym Thaçi jest oskarżony o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości.

Przekazywanie danych i instrukcji

Jak podaje Anadolu Agency, sędzia Specjalistycznych Izb Kosowa ustalił, że w 2023 roku Thaçi przekazywał poufne informacje o świadkach oskarżenia osobom, które odwiedzały go w areszcie.

Sąd uznał również, że Thaçi wykorzystywał odwiedzających do przekazywania świadkom instrukcji dotyczących ich zeznań w sprawie o zbrodnie wojenne. W szczególności weteran Armii Wyzwolenia Kosowa Fadil Fazliu przekazał jednemu ze świadków instrukcję, aby zaprzeczył otrzymaniu jakichkolwiek wiadomości od byłego prezydenta w razie pytań ze strony prokuratorów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wyroki dla innych oskarżonych

Fazliu i inny odwiedzający, Bashkim Smakaj, zostali skazani na po 12 miesięcy więzienia za usiłowanie utrudniania działań urzędnikom sądu oraz pomoc Thaçiemu w naruszaniu nakazów sądowych. Obaj zostali zwolnieni z uwzględnieniem czasu spędzonego już w areszcie.

Były wicepremier Kosowa Hajrëdin Kuçi otrzymał karę jednego miesiąca pozbawienia wolności w zawieszeniu za kontakt ze świadkiem oskarżenia wbrew nakazowi sądowemu. Były burmistrz Malishevy i dowódca Armii Wyzwolenia Kosowa Isni Kilaj został uniewinniony od wszystkich zarzutów w tej sprawie. Sąd zaznaczył, że 17-miesięczny wyrok Thaçiego będzie odbywany oddzielnie od ewentualnej kary w sprawie o zbrodnie wojenne.

Czytaj nas na