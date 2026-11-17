Колишнього президента Косова Хашима Тачі засудили до 17 місяців ув’язнення за спробу перешкодити правосуддю, розголошення конфіденційної інформації та порушення судових розпоряджень. Справа стосується його дій, які, за даними суду, були спрямовані на вплив на свідків в окремому процесі, де Тачі обвинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людяності.

Передавання даних і вказівок

Як повідомляє Anadolu Agency, суддя Спеціалізованих палат Косова встановив, що у 2023 році Тачі передавав конфіденційну інформацію про свідків обвинувачення людям, які відвідували його під вартою.

Суд також дійшов висновку, що Тачі використовував відвідувачів для передавання свідкам вказівок щодо їхніх свідчень у справі про воєнні злочини. Зокрема, ветеран Армії визволення Косова Фаділ Фазліу передав одному зі свідків вказівку заперечувати отримання будь-яких повідомлень від експрезидента в разі запитань прокурорів.

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Вироки іншим фігурантам

Фазліу та ще одного відвідувача, Башкіма Смакая, засудили до 12 місяців ув’язнення кожного за спробу перешкодити посадовцям суду та сприяння Тачі в порушенні судових розпоряджень. Обох звільнили з урахуванням часу, вже проведеного під вартою.

Колишній віцепрем’єр-міністр Косова Хайредін Кучі отримав умовне покарання строком на один місяць за контакт зі свідком обвинувачення всупереч судовому розпорядженню. Колишнього мера Малішеви та командира Армії визволення Косова Існі Кілая виправдали за всіма обвинуваченнями у цій справі. Суд зазначив, що 17-місячний строк Тачі відбуватиме окремо від можливого покарання у справі про воєнні злочини.

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