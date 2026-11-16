В Польше с 1 января 2027 года планируют исключить задания на площадке для манёвров из государственного практического экзамена на водительские права категорий B и B1. Изменения всё ещё требуют завершения законодательной процедуры и принятия соответствующих подзаконных актов, сообщает RMF24.

Проверка навыков на дороге

Новый подход должен сосредоточиться на навыках кандидата в реальном дорожном движении: точности управления, оценке опасностей и принятии решений за рулём. По данным издания, сейчас почти треть экзаменов заканчивается на площадке из-за ошибок при движении по дуге или начале движения с ручного тормоза.

В то же время площадки для манёвров не должны исчезнуть из обучения. Ожидается, что автошколы и далее будут обязаны обучать базовым манёврам и иметь площадку. Изменение будет касаться именно государственного экзамена, где основное внимание будет уделяться поведению водителя в реальных дорожных ситуациях.

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Срок действия теории и требования к инструкторам

Положительный результат теоретического экзамена планируют сделать действительным в течение 12 месяцев. Те, кто сдаст теорию до вступления в силу новых правил, сохранят бессрочную действительность результата. После неудачной попытки сдать практический экзамен кандидаты также не смогут повторно пройти его в тот же день: между попытками должны пройти как минимум сутки.

Нововведения предусматривают использование симуляторов вождения для обучения распознаванию угроз и быстрому реагированию в сложных условиях. Центр обучения и экзаменования при Институте автомобильного транспорта должен отвечать за систему вопросов и стандарты подготовки будущих водителей.

Для инструкторов категорий A, B и T планируют ввести требование иметь водительские права не менее пяти лет и среднее образование. С июля 2027 года внутренние практические экзамены в автошколах должны проводиться с обязательной видеозаписью без звука, а записи будут храниться 90 дней.

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