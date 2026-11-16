W Polsce od 1 stycznia 2027 roku planowane jest usunięcie zadań na placu manewrowym z państwowego praktycznego egzaminu na prawo jazdy kategorii B i B1. Zmiany nadal wymagają zakończenia procedury legislacyjnej oraz przyjęcia odpowiednich aktów wykonawczych, informuje RMF24.

Sprawdzanie umiejętności na drodze

Nowe podejście ma koncentrować się na umiejętnościach kandydata w rzeczywistym ruchu drogowym: precyzji prowadzenia, ocenie zagrożeń i podejmowaniu decyzji za kierownicą. Według portalu obecnie niemal jedna trzecia egzaminów kończy się na placu manewrowym z powodu błędów podczas jazdy po łuku lub ruszania z hamulca ręcznego.

Jednocześnie place manewrowe nie mają zniknąć ze szkolenia. Oczekuje się, że szkoły jazdy nadal będą zobowiązane do nauczania podstawowych manewrów i posiadania placu manewrowego. Zmiana będzie dotyczyć właśnie egzaminu państwowego, na którym główna uwaga zostanie poświęcona zachowaniu kierowcy w rzeczywistych sytuacjach drogowych.

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Okres ważności teorii i wymagania dla instruktorów

Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego ma być ważny przez 12 miesięcy. Osoby, które zdadzą teorię przed wejściem w życie nowych przepisów, zachowają bezterminową ważność wyniku. Po nieudanej próbie zdania egzaminu praktycznego kandydaci nie będą też mogli ponownie przystąpić do niego tego samego dnia: między próbami musi upłynąć co najmniej doba.

Nowe rozwiązania przewidują wykorzystanie symulatorów jazdy do nauki rozpoznawania zagrożeń i szybkiego reagowania w trudnych warunkach. Centrum Szkolenia i Egzaminowania przy Instytucie Transportu Samochodowego ma odpowiadać za system pytań i standardy przygotowania przyszłych kierowców.

Dla instruktorów kategorii A, B i T planowane jest wprowadzenie wymogu posiadania prawa jazdy od co najmniej pięciu lat oraz wykształcenia średniego. Od lipca 2027 roku wewnętrzne egzaminy praktyczne w szkołach jazdy mają być przeprowadzane z obowiązkową rejestracją wideo bez dźwięku, a nagrania będą przechowywane przez 90 dni.

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