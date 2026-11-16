Польща планує прибрати майданчик з іспиту на водійські права — RMF24

У Польщі з 1 січня 2027 року планують вилучити завдання на майданчику для маневрів із державного практичного іспиту на водійські права категорій B і B1. Зміни ще потребують завершення законодавчої процедури та ухвалення відповідних підзаконних актів, повідомляє RMF24.

Перевірка навичок на дорозі

Новий підхід має зосередитися на навичках кандидата в реальному дорожньому русі: точності керування, оцінюванні небезпек і ухваленні рішень за кермом. За даними видання, нині майже третина іспитів завершується на майданчику через помилки під час руху по дузі або рушання з ручного гальма.

Водночас майданчики для маневрів не мають зникнути з навчання. Автошколи, як очікується, і надалі будуть зобов'язані навчати базових маневрів і мати майданчик. Зміна стосуватиметься саме державного іспиту, де основну увагу приділятимуть поведінці водія в реальних дорожніх ситуаціях.

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Строк дії теорії та вимоги до інструкторів

Позитивний результат теоретичного іспиту планують зробити чинним протягом 12 місяців. Ті, хто складе теорію до набуття чинності новими правилами, збережуть безстрокову чинність результату. Після невдалої спроби скласти практичний іспит кандидати також не зможуть повторно проходити його того самого дня: між спробами має минути щонайменше доба.

Нововведення передбачають використання симуляторів водіння для навчання розпізнаванню загроз і швидкому реагуванню в складних умовах. Центр з питань навчання та екзаменування при Інституті автомобільного транспорту має відповідати за систему запитань і стандарти підготовки майбутніх водіїв.

Для інструкторів категорій A, B і T планують запровадити вимогу мати водійські права щонайменше п'ять років і середню освіту. Із липня 2027 року внутрішні практичні іспити в автошколах мають проводити з обов'язковою відеофіксацією без звуку, а записи зберігатимуть 90 днів.

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