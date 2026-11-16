波兰计划取消驾照考试中的场地项目——RMF24

波兰计划从2027年1月1日起，取消B类和B1类驾照国家实践考试中的场地驾驶项目。相关改革仍需完成立法程序并通过相应的实施细则，RMF24报道。

在道路上测试技能

新方案将侧重考察考生在实际道路交通中的技能：操控精度、危险评估以及驾驶时的决策能力。据该媒体报道，目前近三分之一的考试因考生在弧线行驶或使用手刹起步时出现失误而在场地内结束。

与此同时，场地驾驶训练不会从教学中消失。预计驾校仍将有义务教授基本驾驶操作并配备训练场地。这项变化将专门涉及国家考试，届时重点将放在驾驶员在真实道路情境中的行为。

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理论考试有效期及对教练的要求

理论考试的合格成绩计划设定为12个月有效。在新规生效前通过理论考试的人员，将保留其成绩的无限期有效性。实践考试未通过后，考生也不能在同一天再次参加考试：两次尝试之间必须至少间隔一天。

新措施规定使用驾驶模拟器，培训学员识别危险并在复杂条件下快速作出反应。汽车运输研究所下属的培训与考试中心将负责试题系统和未来驾驶员培训标准。

对于A、B和T类教练，计划引入一项要求：持有驾照至少五年并具备中等教育学历。自2027年7月起，驾校内部实践考试必须进行强制性无声视频录制，录制资料将保存90天。

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