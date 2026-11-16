ЕС одобрил для Украины рекордный разовый платеж в размере почти 8 млрд евро

В ближайшее время Украина получит почти 8 миллиардов евро от Евросоюза. Это крупнейший разовый платеж в рамках программы Ukraine Facility.



Решение принял Совет ЕС. Он сделал это после того, как Украина выполнила более 20 шагов «Плана Украины».

По словам народного депутата Ольги Василевской-Смаглюк, эти меры касаются судебной системы, борьбы с коррупцией и отмыванием денег, финансовых рынков, управления государственными активами, энергетики и других сфер.

Около 5 миллиардов евро этого транша поступят из кредита Ukraine Support Loan на 2026 год.

Это будет девятый платеж в рамках программы Ukraine Facility. После его перечисления общая сумма, полученная Украиной по «Плану Украины» с середины 2024 года, превысит 40 миллиардов евро.

Сейчас в Брюсселе с рабочим визитом находится премьер-министр Украины Сергей Корецкий. В ходе визита будут обсуждаться вопросы реализации реформ для евроинтеграции и дальнейшей финансовой поддержки Украины.

Напомним, что Европейский Союз совместно с Украиной приступил к подготовке зимнего пакета поддержки на фоне российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Германия выделяет Украине еще 200 млн евро на подготовку к зиме.

ЕС передаст Украине 500 генераторов и понтонные мосты для подготовки к зиме.

Читай нас в