欧盟批准向乌克兰提供创纪录的一次性拨款，金额近80亿欧元

乌克兰将在近期从欧盟获得近80亿欧元。这是“乌克兰援助计划”（Ukraine Facility）框架下金额最大的一次性拨款。



该决定由欧盟理事会通过。此前，乌克兰已落实了《乌克兰计划》中的20多项举措。

据乌克兰议员奥尔加·瓦西列夫斯卡娅-斯马格柳克称，这些措施涉及司法体系、反腐败和反洗钱、金融市场、国有资产管理、能源及其他领域。

本笔款项中的约50亿欧元将来自2026年度的“乌克兰支持贷款”（Ukraine Support Loan）。

这将是“乌克兰设施”（Ukraine Facility）计划下的第九笔付款。该款项到账后，自2024年年中以来乌克兰根据《乌克兰计划》获得的资金总额将超过400亿欧元。

乌克兰总理谢尔盖·科雷茨基目前正在布鲁塞尔进行工作访问。访问期间，双方将讨论推进欧洲一体化改革以及对乌克兰的进一步财政支持事宜。

需要指出的是，在俄罗斯对能源基础设施发动袭击的背景下，欧盟已与乌克兰共同着手筹备冬季援助方案。

德国将向乌克兰额外拨款2亿欧元，用于冬季准备工作。

欧盟将向乌克兰提供500台发电机和浮桥，以帮助其做好过冬准备。

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