UE zatwierdziła dla Ukrainy rekordową jednorazową wypłatę w wysokości prawie 8 mld euro

W najbliższym czasie Ukraina otrzyma od Unii Europejskiej prawie 8 miliardów euro. Jest to największa jednorazowa wypłata w ramach programu „Ukraine Facility”.



Decyzję podjęła Rada UE. Stało się to po tym, jak Ukraina zrealizowała ponad 20 działań przewidzianych w Planie dla Ukrainy.

Według posłanki do Sejmu Narodowego Olgi Wasylewskiej-Smagluk działania te dotyczą systemu sądownictwa, walki z korupcją i praniem brudnych pieniędzy, rynków finansowych, zarządzania aktywami państwowymi, energetyki oraz innych dziedzin.

Około 5 miliardów euro z tej transzy pochodzić będzie z kredytu „Ukraine Support Loan” na rok 2026.

Będzie to dziewiąta transza w ramach programu „Ukraine Facility”. Po jej przekazaniu łączna kwota, jaką Ukraina otrzymała w ramach „Planu dla Ukrainy” od połowy 2024 roku, przekroczy 40 miliardów euro.

Obecnie w Brukseli przebywa z wizytą roboczą premier Ukrainy Serhij Korecki. Podczas wizyty omówione zostanie wdrażanie reform na rzecz integracji europejskiej oraz dalsze wsparcie finansowe dla Ukrainy.

Przypomnijmy, że Unia Europejska wraz z Ukrainą rozpoczęła przygotowania do zimowego pakietu wsparcia w związku z rosyjskimi atakami na infrastrukturę energetyczną.

Niemcy przeznaczają Ukrainie kolejne 200 mln euro na przygotowania do zimy.

UE przekaże Ukrainie 500 generatorów oraz mosty pontonowe w ramach przygotowań do zimy.

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