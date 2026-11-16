W Polsce stwierdzono, że udział Rosji w trójstronnym szczycie z udziałem Stanów Zjednoczonych i Chin nieuzasadnionie podniesie status Moskwy, dlatego przy stole negocjacyjnym powinna zasiąść Unia Europejska.

„Uważam, że jest to niepotrzebne podniesienie Rosji do rangi globalnego supermocarstwa, którym już dawno przestała być. Powinno to być spotkanie w trójstronnym formacie: Chiny – Stany Zjednoczone – Unia Europejska” – podkreślił minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski przed posiedzeniem Rady UE ds. Zagranicznych 16 listopada.

Dyplomata dodał, że aby negocjacje w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie zakończyły się sukcesem, presja międzynarodowa powinna być skierowana wyłącznie na agresora, a nie na ofiarę, a także wezwał do regularnego aktualizowania sankcji antyrosyjskich wobec nielegalnych przewoźników ropy, ponieważ utrata europejskiego rynku energetycznego pozostaje dla Kremla jednym z najbardziej bolesnych ciosów.

Źródło: strona internetowa Rady Europejskiej.

Trójstronne rozmowy przywódców USA, Rosji i Chin, które mają się odbyć 19 listopada w chińskim Shenzhen, odbędą się bez wcześniej uzgodnionego porządku obrad.

Wcześniej Kreml po raz pierwszy potwierdził wyjazd Putina na szczyt APEC w Chinach.

W Chinach potwierdzono rozmowy na temat ewentualnego spotkania przywódcy ChRL Xi Jinpinga, prezydenta USA Donalda Trumpa i Putina.Jednocześnie Pekin nie jest zainteresowany zorganizowaniem trójstronnego spotkania na najwyższym szczeblu z udziałem USA i Rosji w celu omówienia sposobów zakończenia wojny na Ukrainie, ponieważ uważa to za sprawę europejską. Oświadczył o tym prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier po rozmowach z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem.

12 listopada Chiny i Stany Zjednoczone przeprowadziły w Pekinie dialog polityczny w przededniu oczekiwanego spotkania prezydenta ChRL Xi Jinpinga i prezydenta USA Donalda Trumpa podczas szczytu Azjatyckiego Forum Współpracy Gospodarczej (APEC).

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