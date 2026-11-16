Сикорский предлагает заменить Россию на ЕС в ходе переговоров с США и Китаем

В Польше заявили, что участие РФ в трехстороннем саммите с США и Китаем неоправданно повысит статус Москвы, поэтому за столом переговоров должен присутствовать Европейский Союз.

«Я считаю, что это ненужное возвышение России до статуса глобальной сверхдержавы, которой она уже давно не является. Это должна быть встреча в формате «Китай — Соединенные Штаты — Европейский Союз», — подчеркнул министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам 16 ноября.

Дипломат добавил, что для успеха переговоров о прекращении войны в Украине международное давление должно быть направлено исключительно на агрессора, а не на жертву, а также призвал регулярно обновлять антироссийские санкции против теневых перевозчиков нефти, поскольку потеря европейского энергетического рынка остается для Кремля одним из самых болезненных ударов.

Источник: сайт Евросовета.

Трехсторонние переговоры лидеров США, России и Китая, которые должны состояться 19 ноября в китайском Шэньчжэне, пройдут без заранее согласованной повестки дня.

Ранее в Кремле впервые подтвердили поездку Путина на саммит АТЭС в Китае.

В Китае подтвердили обсуждение возможной встречи лидера КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и Путина.При этом Пекин не заинтересован в проведении трехсторонней встречи на высшем уровне с участием США и России для обсуждения путей завершения войны в Украине, поскольку считает это европейским делом. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер по итогам беседы с китайским лидером Си Цзиньпином.

Китай и США 12 ноября провели в Пекине политический диалог накануне ожидаемой встречи президента КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

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