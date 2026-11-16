西科尔斯基提议在与美国和中国的谈判中，以欧盟取代俄罗斯

波兰方面表示，俄罗斯参与与美国和中国的三方峰会将不恰当地提升莫斯科的地位，因此谈判桌上应有欧盟的席位。

“我认为，这会不必要地将俄罗斯提升至全球超级大国的地位，而它早已不再是超级大国。 这应该是一场由中国、美国和欧盟三方参与的会晤，”波兰外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基在11月16日欧盟外长理事会会议召开前强调道。

这位外交官补充道，为了使结束乌克兰战争的谈判取得成功，国际压力必须完全针对侵略者，而不是受害者；他还呼吁定期更新针对暗箱操作石油运输商的反俄制裁， 因为失去欧洲能源市场对克里姆林宫而言仍是打击最沉重的打击之一。

来源：欧盟理事会网站。

定于11月19日在中国深圳举行的美俄中三国领导人三边会谈，将没有事先商定的议程。

此前，克里姆林宫首次证实普京将出席在中国举行的亚太经合组织（APEC）峰会。

中方证实，正在讨论中国国家主席习近平、美国总统唐纳德·特朗普与普京可能举行的会晤。与此同时，北京方面对举行有美国和俄罗斯参与的三方高层会晤以商讨结束乌克兰战争的途径并不感兴趣，因为中方认为这是欧洲的事。 德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔在与中方领导人习近平会晤后发表了上述声明。

11月12日，中美元首在亚太经合组织峰会期间举行会晤前夕，中美元首于北京举行了政治对话。

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