Федеральная счетная палата Германии призвала правительство страны усилить контроль за проектами Deutsche Bahn. Глава контрольного органа Ансгар Гавелински заявил о недостатках в подходе компании к планированию, в частности при модернизации железнодорожных коридоров, сообщает Tagesschau.

Замечания к планированию

По словам Гавелински, устранение выявленных недостатков уже было бы значительным шагом вперед. Он отметил, что Deutsche Bahn должна прежде всего провести внутреннюю работу в собственной структуре.

В то же время президент Счетной палаты призвал федеральное правительство как владельца Deutsche Bahn активнее контролировать компанию. Контрольный орган, в частности, проверяет, как государство управляет своим участием в ней. По мнению Гавелински, у правительства есть больше возможностей для более жесткого управления железной дорогой.

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Цели для DB InfraGo

По данным Bild, федеральные власти планируют тщательнее контролировать многомиллиардные инвестиции в железнодорожную сеть. Для инфраструктурного подразделения DB InfraGo существует договоренность о 71 целевом показателе в сферах результативности, отчетности и финансов.

Министр транспорта Штеффен Бильгер заявил, что компания, получающая миллиарды евро средств налогоплательщиков, должна обеспечивать результат. В течение следующих пяти лет федеральное правительство планирует инвестировать 80 миллиардов евро в пути, вокзалы и стрелочные переводы.

Бильгер отметил, что если станет очевидно невыполнение Deutsche Bahn установленных целей, компания должна принять корректирующие меры. По информации Bild, бонусы правлению DB InfraGo также планируют связать с достижением согласованных показателей. По плану министра новые правила должны вступить в силу с начала следующего года.

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