Рахункова палата Німеччини закликала посилити контроль за Deutsche Bahn — Tagesschau

Федеральна рахункова палата Німеччини закликала уряд країни посилити контроль за проєктами Deutsche Bahn. Президент контрольного органу Ансгар Гевелінг заявив про недоліки у підході компанії до планування, зокрема під час модернізації залізничних коридорів, повідомляє Tagesschau.

Зауваження до планування

За словами Гевелінга, усунення виявлених недоліків уже було б значним кроком уперед. Він зазначив, що Deutsche Bahn має насамперед виконати внутрішню роботу у власній структурі.

Водночас президент Рахункової палати закликав федеральний уряд як власника Deutsche Bahn активніше контролювати компанію. Контрольний орган, зокрема, перевіряє, як держава управляє своєю участю в ній. На думку Гевелінга, уряд має більше можливостей для жорсткішого управління залізницею.

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Цілі для DB InfraGo

За даними Bild, федеральна влада планує ретельніше контролювати багатомільярдні інвестиції в залізничну мережу. Для інфраструктурного підрозділу DB InfraGo існує домовленість про 71 цільовий показник у сферах результативності, звітності та фінансів.

Міністр транспорту Штеффен Більгер заявив, що компанія, яка отримує мільярди євро коштів платників податків, повинна забезпечувати результат. Упродовж наступних п'яти років федеральний уряд планує інвестувати 80 мільярдів євро в колії, вокзали та стрілочні переводи.

Більгер зазначив, що якщо стане очевидно невиконання Deutsche Bahn встановлених цілей, компанія має вжити коригувальних заходів. За інформацією Bild, бонуси правлінню DB InfraGo також планують пов'язати з досягненням погоджених показників. Нові правила, за планом міністра, мають набути чинності з початку наступного року.

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