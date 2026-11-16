Niemiecki Federalny Trybunał Obrachunkowy wezwał rząd kraju do wzmocnienia kontroli nad projektami Deutsche Bahn. Prezes organu kontrolnego Ansgar Gawelinski wskazał na niedociągnięcia w podejściu spółki do planowania, w szczególności podczas modernizacji korytarzy kolejowych, informuje Tagesschau.

Uwagi dotyczące planowania

Zdaniem Gawelinskiego samo usunięcie stwierdzonych niedociągnięć byłoby znaczącym krokiem naprzód. Zaznaczył, że Deutsche Bahn musi przede wszystkim wykonać wewnętrzną pracę we własnej strukturze.

Jednocześnie prezes Federalnego Trybunału Obrachunkowego wezwał rząd federalny, jako właściciela Deutsche Bahn, do aktywniejszego kontrolowania spółki. Organ kontrolny bada w szczególności, jak państwo zarządza swoim udziałem w niej. Zdaniem Gawelinskiego rząd ma więcej możliwości bardziej rygorystycznego zarządzania koleją.

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Cele dla DB InfraGo

Według Bild władze federalne planują dokładniej kontrolować wielomiliardowe inwestycje w sieć kolejową. Dla jednostki infrastrukturalnej DB InfraGo istnieje porozumienie dotyczące 71 wskaźników docelowych w obszarach wyników, sprawozdawczości i finansów.

Minister transportu Steffen Bilger oświadczył, że spółka otrzymująca miliardy euro środków podatników musi zapewniać rezultaty. W ciągu najbliższych pięciu lat rząd federalny planuje zainwestować 80 miliardów euro w tory, dworce i rozjazdy.

Bilger zaznaczył, że jeśli stanie się jasne, iż Deutsche Bahn nie realizuje wyznaczonych celów, spółka musi podjąć działania korygujące. Według Bild premie dla zarządu DB InfraGo również mają zostać powiązane z osiągnięciem uzgodnionych wskaźników. Zgodnie z planem ministra nowe zasady mają wejść w życie na początku przyszłego roku.

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