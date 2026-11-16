德国联邦审计署呼吁该国政府加强对德国铁路公司项目的监督。监督机构负责人安斯加尔·加韦林斯基表示，该公司在规划方式上存在不足，尤其是在铁路走廊现代化改造期间，据Tagesschau报道。

对规划的批评

加韦林斯基表示，仅消除已发现的不足之处就将是向前迈出的重要一步。他指出，德国铁路公司首先必须在自身结构内部开展工作。

与此同时，审计署署长呼吁作为德国铁路公司所有者的联邦政府更积极地监督该公司。该监督机构尤其审查国家如何管理其在该公司的持股。加韦林斯基认为，政府拥有更多机会对铁路实施更严格的管理。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

DB InfraGo的目标

据《图片报》报道，联邦当局计划更严格地监督对铁路网络的数十亿欧元投资。基础设施部门DB InfraGo已就绩效、报告和财务领域的71项目标指标达成协议。

交通部长施特芬·比尔格表示，获得数十亿欧元纳税人资金的公司必须交出成果。未来五年内，联邦政府计划向铁轨、车站和道岔投资800亿欧元。

比尔格指出，如果德国铁路公司未能完成既定目标的情况变得明显，该公司必须采取纠正措施。据《图片报》消息，DB InfraGo管理委员会的奖金也计划与实现商定指标挂钩。根据部长的计划，新规将从明年年初起生效。

关注我们在