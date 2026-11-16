11月16日，俄罗斯联邦国家杜马理事会将一项允许“俄罗斯邮政”通过互联网销售葡萄酒的法案从二读审议中撤下。

该法案的审议被无限期推迟。

该草案计划开展为期三年的俄罗斯葡萄酒销售试点，包括起泡酒和加强酒。最初计划在莫斯科及莫斯科州启动该试点。 订单需通过专门网站下单，酒类则需在邮局或通过快递配送领取，配送时间不早于24小时后。购买者的年龄将通过“政府服务”门户网站进行核验。

该倡议是在该公司面临财务困境的背景下提出的。自全面战争爆发以来，“俄罗斯邮政”的累计亏损已接近900亿卢布，截至2025年底的债务总额为1265亿卢布。

国家杜马的几个党团代表以及莫斯科州卫生部均对该法案表示反对。

俄罗斯国有企业“俄罗斯邮政”因财务危机和债务负担加重，已开始出售房地产。 位于莫斯科市中心米亚斯尼茨卡娅街的莫斯科帝国邮政局建筑群已被挂牌拍卖，起拍价为77亿卢布（约合9490万美元）。拍卖定于12月9日举行。

俄罗斯当局越来越依赖国有银行的资金来填补预算赤字，该赤字到2026年可能达到913亿美元。

俄罗斯国家杜马于10月29日一读通过了2027–2029年联邦预算草案。该文件计划增加军费和安全部门的支出，削减部分民用领域的拨款，并提高税收。

关注我们在