W dniu 16 listopada Rada Państwowej Dumy Federacji Rosyjskiej wycofała z rozpatrywania w drugim czytaniu projekt ustawy, który zezwalał „Poczcie Rosyjskiej” na sprzedaż wina przez Internet.

Rozpatrzenie dokumentu odroczono na czas nieokreślony.

Projekt przewidywał trzyletni program pilotażowy dotyczący sprzedaży rosyjskich win, w tym win musujących i wzmocnionych. Początkowo planowano uruchomić go w Moskwie i obwodzie moskiewskim. Zamówienia miały być składane za pośrednictwem specjalnej strony internetowej, a odbiór alkoholu – w placówkach pocztowych lub kurierem nie wcześniej niż po 24 godzinach. Wiek nabywców miał być weryfikowany za pośrednictwem portalu „Gosuslugi”.

Inicjatywa została zaproponowana w związku z problemami finansowymi firmy. Łączne straty „Poczty Rosyjskiej” po rozpoczęciu wojny na pełną skalę zbliżyły się do 90 mld rubli, a zadłużenie na koniec 2025 r. wyniosło 126,5 mld rubli.

Przeciwko projektowi ustawy opowiedzieli się przedstawiciele kilku frakcji Dumy Państwowej oraz Ministerstwo Zdrowia obwodu moskiewskiego.

Rosyjska spółka państwowa „Poczta Rosji” rozpoczęła wyprzedaż nieruchomości w związku z kryzysem finansowym i rosnącym zadłużeniem. Na aukcję wystawiono kompleks budynków Moskiewskiego Cesarskiego Urzędu Pocztowego przy ulicy Miasnickiej w centrum Moskwy z ceną wywoławczą 7,7 mld rubli (około 94,9 mln dolarów amerykańskich). Przeprowadzenie aukcji zaplanowano na 9 grudnia.

Władze rosyjskie w coraz większym stopniu polegają na środkach banków państwowych w celu sfinansowania deficytu budżetowego, który w 2026 roku może osiągnąć 91,3 mld dolarów.

29 października rosyjska Duma Państwowa przyjęła w pierwszym czytaniu projekt budżetu federalnego na lata 2027–2029. Dokument przewiduje wzrost wydatków na wojsko i służby bezpieczeństwa, ograniczenie finansowania szeregu obszarów cywilnych oraz podwyżkę podatków.

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