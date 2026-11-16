Держдума відклала план продажу вина через Пошту Росії

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Рада Держдуми РФ 16 листопада зняла з розгляду в другому читанні законопроєкт, який дозволяв «Пошті Росії» продавати вино через інтернет.

Розгляд документа відклали на невизначений термін.

Проєкт передбачав трирічний експеримент із продажу російських вин, зокрема ігристих та кріплених. Спочатку його планували запустити в Москві та Московській області. Замовлення мали оформлювати через спеціальний сайт, а отримувати алкоголь — у поштових відділеннях або кур’єрською доставкою не раніше ніж через 24 години. Вік покупців перевіряли б через портал «Госуслуги».

Ініціативу запропонували на тлі фінансових проблем компанії. Сукупні збитки «Пошти Росії» після початку повномасштабної війни наблизилися до 90 млрд рублів, а борг на кінець 2025 року становив 126,5 млрд рублів.

Проти законопроєкту виступали представники кількох фракцій Держдуми та Міністерство охорони здоров’я Московської області.

Російська державна компанія «Пошта Росії» розпочала розпродаж нерухомого майна через фінансову кризу та зростання боргового навантаження. На аукціон виставлено комплекс будівель Московського імператорського поштамту на вулиці Мясницькій у центрі Москви зі стартовою ціною 7,7 млрд рублів (близько 94,9 млн доларів США). Проведення торгів заплановано на 9 грудня.

Російська влада дедалі більшепокладається на кошти державних банків для фінансування бюджетного дефіциту, який у 2026 році може сягнути $91,3 млрд.

Державна дума Росії 29 жовтня ухвалила в першому читанні проєкт федерального бюджету на 2027–2029 роки. Документ передбачає збільшення видатків на армію та силові структури, скорочення фінансування низки цивільних сфер і підвищення податків.

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