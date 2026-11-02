Пошта Росії продає Московський імператорський поштамт на тлі багатомільярдних збитків

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Російська державна компанія «Пошта Росії» розпочала розпродаж нерухомого майна через фінансову кризу та зростання боргового навантаження. На аукціон виставлено комплекс будівель Московського імператорського поштамту на вулиці Мясницькій у центрі Москви зі стартовою ціною 7,7 млрд рублів (близько 94,9 млн доларів США). Проведення торгів заплановано на 9 грудня.

За даними Російського аукційного дому, лот включає 19 будівель та 46 нежитлових приміщень загальною площею 21,4 тис. кв. м, розташованих на ділянці 2,2 га. Двом спорудам комплексу надано статус об'єктів культурної спадщини. Експерти ринку нерухомості висловили протилежні оцінки стартової вартості: частина фахівців вважає її завищеною з огляду на необхідні витрати на реконструкцію, тоді як інші називають ціну в 360 тис. рублів (близько 4,44 тис. доларів США) за квадратний метр помірною для історичного центру столиці РФ.

Масова реалізація активів зумовлена суттєвим погіршенням фінансових показників держоператора. Сукупний збиток компанії за останні чотири роки досяг 79,3 млрд рублів (близько 977,5 млн доларів США), а у першому півріччі 2026 року збитки зросли ще на 10,1 млрд рублів (близько 124,5 млн доларів США). Загальний борг компанії становить 126,5 млрд рублів (близько 1,56 млрд доларів США), при цьому щорічні витрати лише на його обслуговування сягають близько 20 млрд рублів (близько 246,5 млн доларів США), що раніше призвело до зниження її кредитного рейтингу та скорочення 13% персоналу.

Джерело: The Moscow Times.

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