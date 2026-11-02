在亏损数十亿的背景下，俄罗斯邮政出售莫斯科帝国邮局

俄罗斯国有企业“俄罗斯邮政”因面临财务危机和债务负担加重，已开始出售房地产。 位于莫斯科市中心米亚斯尼茨卡娅街的莫斯科帝国邮政局建筑群已被挂牌拍卖，起拍价为77亿卢布（约合9490万美元）。拍卖定于12月9日举行。

据俄罗斯拍卖行称，该标包含19栋建筑和46处非住宅用房，总面积2.14万平方米，占地2.2公顷。 该综合体中的两栋建筑已被列为文化遗产。房地产市场专家对起拍价的评估意见不一： 部分专家认为，考虑到必要的翻新成本，起拍价被高估了；而另一些专家则认为，对于俄罗斯首都的历史中心而言，每平方米36万卢布（约合4,440美元）的价格尚属合理。

此次大规模资产处置源于该国有运营商的财务指标显著恶化。该公司过去四年的累计亏损已达793亿卢布（约合9.775亿美元）， 而在2026年上半年，亏损额又增加了101亿卢布（约合1.245亿美元）。该公司的总债务为1,265亿卢布（约合15.6亿美元）， 仅其每年债务利息支出就高达约200亿卢布（约合2.465亿美元），这此前已导致该公司信用评级下调并裁减了13%的员工。

来源：《莫斯科时报》。

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