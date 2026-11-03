俄罗斯军队使用无人机袭击了苏姆州奥赫蒂尔区大皮萨里夫斯基社区的平民。袭击导致一名正在两地间骑自行车行进的妇女受重伤。此外，占领军还摧毁了一名当地居民的汽车。

据奥列格·格里戈罗夫称，自清晨起，俄军便持续使用无人机对维利科皮萨里夫斯基社区的平民进行密集袭击。

“从清晨开始，俄军就一直在维利科皮萨里夫斯基社区密集地用无人机袭击平民。 敌人击中了一名正在社区各居民点之间骑自行车行进的女性。她受了重伤。伤者已被送往医院，正在接受必要的救治，”该地区行政首长写道。

此外，一架俄罗斯无人机还袭击了一名当地居民的汽车。据初步消息，车内人员在袭击发生前及时撤离，但车辆已被烧毁。

奥列格·格里戈罗夫进一步说明，骑自行车女子和民用汽车遭袭的地点几乎位于维利科皮萨里夫斯基社区同一段道路上。

苏姆州军事行政管理局局长奥列格·格里戈罗夫在Telegram上通报了这一情况。

在日托米尔州柳巴尔社区一家农业企业遭俄罗斯袭击事件中，伤者人数已增至四人。所有伤者均已被送往医院。

11月3日凌晨，俄罗斯的袭击损坏了敖德萨州维尔科夫斯基社区的两所教育机构。此次袭击导致一所普通中学和一所幼儿园受损。

俄罗斯宣称袭击了乌克兰三个州的热电厂以及敖德萨州的港口基础设施。

在11月3日凌晨对乌克兰发动的大规模联合袭击中，俄军对里夫内州实施了打击。炮击导致“乌克兰能源公司”的一座变电站受损。

11月3日凌晨，俄军对哈尔科夫市涅米什利亚区发动了空袭。此次袭击造成73人受伤，其中包括医院患者、医护人员及附近居民。

在第聂伯市，因11月3日上午俄罗斯袭击而受伤的人数已增至15人。其中3名男子伤势危重。

11月3日凌晨，俄军使用弹道导弹和制导航空炸弹对哈尔科夫发动了袭击。其中一枚弹药击中了该市涅米什利亚区的一家医疗机构。 截至06:15，伤者人数已增至62人。

关注我们在