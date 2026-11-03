На Одещині внаслідок російської атаки пошкоджені школа та дитсадок

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У ніч проти 3 листопада російська атака пошкодила два навчальні заклади у Вилківській громаді Одеської області. Унаслідок удару зазнали пошкоджень заклад загальної середньої освіти та дитячий садок.

“Унаслідок нічної ворожої атаки на територію Вилківської громади зазнали пошкоджень цивільні об’єкти, зокрема Приморська школа та дитячий садок”, - йдеться в повідомленні.

У РДА додали, що внаслідок обстрілу в освітніх закладах вибито вікна, пошкоджено скління, покрівлі та стіни будівель.

Очільник Департаменту освіти Одеської ОВА Олександр Лончак зазначив, що зараз фахівці оцінюють всі пошкодження, визначають першочергові потреби та роблять усе необхідне для якнайшвидшого подолання наслідків.

Він додав, що, окрім Вилківської громади, через російські атаки порушено навчальний процес і в Кілійській громаді.

“Кілійська громада нині також переживає непростий період - через відсутність електропостачання, у звʼязку з нічним обстрілом, заклади освіти працюють на альтернативних джерелах живлення”, - написав Лончак.

Про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Ізмаїльської РДА.

Росія заявила про атаку на ТЕС у трьох областях України та портову інфраструктуру Одещини.

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У ніч проти 3 листопада російські військазавдалиудару по Харкову балістичними ракетами та керованими авіабомбами. Одне з влучань зафіксували на території медичного закладу в Немишлянському районі міста. Станом на 06:15 кількість постраждалих зросла до 62 осіб.

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