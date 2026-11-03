W obwodzie odeskim w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzono szkołę i przedszkole

W nocy z 2 na 3 listopada rosyjski atak spowodował zniszczenia w dwóch placówkach oświatowych w gminie Wilkowa w obwodzie odeskim. W wyniku uderzenia uszkodzeniu uległa szkoła ogólnokształcąca oraz przedszkole.

„W wyniku nocnego ataku wroga na terytorium gminy Wilkowskiej uszkodzeniu uległy obiekty cywilne, w szczególności szkoła w Primorsku oraz przedszkole” – czytamy w komunikacie.

W Radzie Rejonowej dodano, że w wyniku ostrzału w placówkach oświatowych wybite zostały okna, uszkodzono szyby, dachy i ściany budynków.

Szef Departamentu Edukacji Odeskiej Administracji Obwodowej Oleksandr Lonczak zaznaczył, że obecnie specjaliści oceniają wszystkie uszkodzenia, określają najpilniejsze potrzeby i robią wszystko, co konieczne, aby jak najszybciej uporać się ze skutkami.

Dodał, że oprócz gminy Wilkowska, z powodu rosyjskich ataków zakłócony jest proces nauczania również w gminie Kilii.

„Gmina Kilijska również przechodzi obecnie trudny okres – z powodu braku dostaw energii elektrycznej, spowodowanego nocnymi ostrzałami, placówki edukacyjne działają na alternatywnych źródłach zasilania” – napisał Lonczak.

Informację tę podała na Facebooku służba prasowa Izmailskiej Rady Rejonowej.

Rosja ogłosiła atak na elektrownie cieplne w trzech obwodach Ukrainy oraz na infrastrukturę portową w obwodzie odeskim.

Podczas zmasowanego, połączonego ataku na Ukrainę w nocy z 2 na 3 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na obwód rówieński. W wyniku ostrzału uszkodzona została jedna z podstacji „Ukrenergo”.

W nocy z 2 na 3 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły nalot na rejon Nemyszlański w Charkowie. W wyniku ataku rannych zostało 73 osób, wśród których znaleźli się pacjenci szpitala, pracownicy służby zdrowia oraz mieszkańcy pobliskich budynków.

W Dnieprze liczba rannych w wyniku rosyjskiego ataku, który miał miejsce rano 3 listopada, wzrosła do 15. Trzech mężczyzn znajduje się w stanie krytycznym.

W nocy z 2 na 3 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Charków przy użyciu rakiet balistycznych i kierowanych bomb lotniczych. Jedno z trafień odnotowano na terenie placówki medycznej w dzielnicy Nemyszlańskiej miasta. O godz. 06:15 liczba poszkodowanych wzrosła do 62 osób.

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